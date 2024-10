A színész legutóbb hét évre hagyta maga mögött Magyarországot, ám szerinte ennyi idő sem volt elég ahhoz, hogy a hazai média kitermeljen legalább három épkézláb celebet, aki jobban érdekelné a tévénézőket, mint ő. Meglátása szerint ezért is lett a Nyerő Párosból Hujber-show.

Fotó: RTL

Hujber Ferenc és 18 évvel fiatalabb párja, Szőke Krisztina is szerepelnek a Nyerő Páros című sztárpárshow idei évadában, melynek mondhatni főszereplői lettek, ha akarták, ha nem. A színész viselkedése, szavai, reakciói rendre felkavarják az állóvizet az RTL műsorában, ám ez úgy tűnik, Hujbernek kezd sok lenni. Mint mondja, akkor nem vállalta volna el a műsort, ha előre tudja, kik szerepelnek benne.

„Őszintén és mélyen sajnálom, mi több, kikérem magamnak, hogy itt van ez a műsor, és az első perctől rólunk szól! Én nem akartam Hujber show-t!

Többször itt hagytam ezt az országot, legutóbb 7 évre, és ennyi idő sem volt elég, hogy kitermeljen legalább 3 épkézláb celebet, aki érdekes lehet! 8 pár van a műsorban, és az összes híradás rólam szól. 50 éves vagyok, én nem ezt akartam! Ha előre tudom a névsort, nem vállaltam volna a műsort.

Ugyanis, én is ott szembesültem vele, hogy számomra is ismeretlen szinte mindenki, így nagy valószínűséggel mindenki másnak is azok lesznek” – fejtette ki a story.hu-nak Hujber, hozzátéve, ha most kellene eldöntenie, hogy szerepeljen-e a sztárpárshowban, csak akkor mondana igent, ha karakteresebb emberekkel játszhatna. A nézőktől elmondása szerint csak pozitív visszajelzéseket kap, nem úgy a többi pártól.

Az a baj, hogy nincs utánpótlás. Az utánam lévő generációból Istenes Bencén kívül nemigen van más, aki miatt a nézők bekapcsolnák a tévét, vagy elolvasnának egy cikket. Velünk, 50 éves emberekkel van teli még mindig, minden. Tilla, Sebestyén Balázs... Könyörgöm, hát legyen már másnak is egyénisége, karizmája, súlya a sztárvilágban!

A színésznek nem hiányzik ez a nagy felhajtás.