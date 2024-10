A színész-műsorvezető helyét Szujó Zoltán veszi át.

November 10-én veszi kezdetét a HELL Boxing Kings nemzetközi bokszverseny a miskolci DVTK Arénában, ahol tíz ország legjobb bokszolói küzdenek meg egymással. Külföldi ellenfeleivel fog összecsapni a Sztárbox első évadának négy versenyzője, Berki Mazsi, Brasch Bence, Molnár Áron és Istenes Bence is, akik celeb kategóriában szállnak ringbe. A nyertesek súlycsoportonként 100 ezer dollárt, vagyis jelenlegi árfolyamon 37,4 millió forintot kaszálhatnak.

Bár eddig azt lehetett tudni, hogy az esemény két műsorvezetője Gelencsér Timi és Árpa Attila lesz, ám utóbbi mégsem tudja vállalni a felkérést. Erről ő maga számolt be a Fókuszban.

Nagyon vártam, hogy a HELL Boxing Kings műsorvezetője legyek, de volt sajnos egy apróság, egy úgynevezett opciószerződés egy amerikai produkcióval, akik már februárban idejöttek Budapestre forgatni, de számomra ismeretlen okok miatt ezt a forgatást megszakították. A szerződés azt mondja, ha visszajönnek még idén, akkor rendelkezésükre kell hogy álljak mint színész, mert, ugye, már beforgattak. Most egy döntést is kellett hozni, illetve jogilag is aránylag egyértelmű volt sajnos, hogy az amerikai produkció elsőbbséget élvez