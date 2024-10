A Kőgazdag Fiatalok szereplője a születésnapját ünnepelte a szigeten.

Elstartolt a Kőgazdag Fiatalok második évada, amelyben ismét feltűnik PSG Ogli, akit jelenleg a Dancing with the Starsban is láthatunk. Ahogy a műsor legutóbbi adásából kiderült, a celeb idén Ibizán ünnepelte a születésnapját – nyolcmillió forintért bérelt ki egy luxusvillát –, és a jeles alkalomra egy megfelelő öltözéket is szeretett volna vásárolni.

Ebben a műsor másik szereplője, Tuvic Aleksandra is a segítségére volt, aki nem hagyta, hogy a Louis Vuittonban vásároljon, mondván: „Minden pesti proli már ott vásárol. Legyél már férfi, és menjünk be a Diorba, venni egy normális szettet. Annyira lejárt már a Loius, hogy jujj! Oda már ciki bemenni”. Bár PSG Ogli eredetileg azt tervezte, hogy 2–2,5 millió forintért vesz magának inget, nadrágot és cipőt, kicsit túllépett az előre meghatározott kereten.