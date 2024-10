Íme az igazság.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Szombaton kezdetét vette Dancing with the Stars új évada, de egy jól megszokott arcot már nem láthatnak a nézők a táncosok sorában. Mikes Anna tavalyi győzelmét követően úgy döntött, idén már nem vállalja a szereplést. Erről pedig közösségi oldalán számolt be másfél hónapja, ami mindenkit meglepetésként ért.

Bár sokan nehezen tudják elfogadni, hogy a kedvencüket már nem láthatják a műsorban, úgy tűnik, a táncosnő jól átgondolta az egészet. „Olyan masszív négy év volt, ami hozzátett az én életemhez. Utólag biztosan bántam volna, ha nem vállaltam volna el, pedig nagyon sokáig hezitáltam” – mondta Mikes a Tények Plusznak, hozzátéve, hogy már akkor tudta, mindez nagyban befolyásolja majd az életét.

Valóban így is lett, hiszen nemcsak elképesztő produkciókkal kápráztatta el a nézőket, hanem időközben a szerelmet is megtalálta Krausz Gábor személyében. Döntése azonban végleges, vagyis idéntől már nem láthatjuk a tévé képernyőjén a séf kedvesét.