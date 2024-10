Számukra ért véget a műsor.

A Nyerő Páros legutóbbi epizódjában Miskovits Marciék és Szabó Simonék kerültek veszélyzónába, így a szimpátiaszavazáson a többiek kezében volt a lehetőség, hogy döntsenek a sorsukról. Hujber Feri és párja, Szőke Kriszta még vitába is bocsátkozott arról, hogy melyik sztárpárt támogassák a szavazatukkal.

Ezzel most megleptél! Mert akkor ezek szerint nem beszélgetünk. Én ugyanis ezekről nem tudtam. Most úgy megleptél, hogy azt én nem is tudom elmondani