Imádják a netezők a két mémlegenda képét.

Nagyszabású mémes esemény zajlik épp Dubajban, ahol természetesen a kategória egyik leghíresebb alakja, Arató András, azaz Hide the Pain Harold is tiszteletét tette. A magyar férfi nem csak rengeteg rajongójával vagy saját képmásával fotózkodott, de kollégájával is: legfrissebb Instagram posztján Hasbulla tűnik fel az oldalán.

„Együtt rejtik el a fájdalmat.”

„A tökéletes duó” – érkeztek a hozzászólások a bejegyzés alá.

A 22 éves Hasbulla Magomedovich Magomedov Aratóhoz hasonlóan netes mémeknek hála lett világszerte ismert, főleg fejlődési rendellenessége okozta alacsony termete miatt.