Fotó: Blikk

Skrapits Erik a No Thanx nevű együttes énekeseként nagy népszerűségnek örvendett, néhány év után azonban úgy döntött, kiszáll a zenekarból. Szólókarrierbe kezdett, majd az 2016-os X-Faktorban is feltűnt, melyre utólag már nagy hibaként tekint. mostanság viszont nyúljelmezben szórakoztat gyerekeket, amellett, hogy az osztrák postánál kézbesítőként dolgozott, egészen idáig. Ez utóbbi projektje ugyanis olyannyira sikeres lett, hogy otthagyta civil munkáját, és Ausztriából a családjával együtt visszaköltözött Magyarországra.

Számomra is hihetetlen, de olyan szinten kinőtte magát Brandnyúl, hogy nem bírtam a posta mellett ezt is csinálni. Húsvétig a munka mellett tudtam fellépni, aztán jött egy olyan hét, amikor több mint húsz koncertem volt, azt már nem lehetett csinálni. Az idei évben volt 210 fellépésem, emellett egy másik munka nem fér bele. Lépni kellett, így idén Budapestre költöztünk, mert innen könnyebb kivitelezni a vidéki fellépéseket, mint Szentpéterfáról. Azért most, mert a kisebbik lányom idén kezdte az óvodát, a nagyobbik az iskolát.

– nyilatkozta a Blikknek az énekes. Mint írtuk, a No Thanx formáció után szólókarrierbe kezdett a fiatal, de nem ért el átütő sikereket. Ezt követően marketingesként is dolgozott, majd úgy döntött, hogy Ausztriában próbál szerencsét, ahol kézbesítőként tevékenykedett.