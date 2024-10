Fotó: Velvet

Vasvári Vivien mindig is nagy családról álmodott, és a vágya teljesült, hiszen öt gyermeket nevelnek férjével, és most hamarosan tovább bővül a csapat. Ahogy megírtuk, ezt pár napja jelentette be közösségi oldalán:

Nagy bejelentés következik, ami tele van örömmel, izgalommal és egy kis káosszal is! Büszkén jelentjük, hogy úton van a második közös csodánk, aki... dobpergés... már a hatodik gyermek lesz, akit közösen fogunk nevelni! Szóval, a helyzet kábé így néz ki: otthon már úgyis mini focicsapat alakul, szóval jöhet egy újabb csapattag, hogy meglegyen a szurkolótábor is!

Az egykori luxusfeleség és Bodnár Zsigmond tavaly májusban mondták ki a boldogító igent, és már az esküvőn egy dalban bejelentették, hogy kisfiuk születik. Ő lett Colin, aki Vasvári Vivien harmadik gyermeke: a celebritásnak egy korábbi kapcsolatából már született egy kislánya, Ariana, míg Szegedi Fecsótól Edward. Férje pedig egy kisfiút és egy kislányt hozott a házasságba.

A 34 évesen negyedik gyermekét váró Vasvári Vivien 24 óráig elérhető, a Blikk által szemlézett Instagram-sztorijában beszélt arról, tervezett volt-e a baba és hogy lesz-e folytatás.

Igen, már nagyon vártuk

– jelentette ki a luxusfeleség, aki azt is elmondta, hogyan reagált a hírre a többi gyerek: „Mind a négyen sikítva rohantak hozzám, majd öleltek át percekig”– árulta el a Vasvári Vivien, aki bár rutinos kismama, ezúttal nem viseli jól a terhességet. Eléggé megszenvedte az elmúlt három hónapot, és egy hete ő is elkapta a most terjedő vírusos fertőzést.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e még kisbabát, egy sejtelmes, vállfelhúzós emotikonnal válaszolt, így nem kizárt a hetedik gyermek sem.