Fotó: Szollár Zsófi / Index

Kulcsár Edina még 2018-ban nagy reményekkel indította be hajfonó vállalkozását, három üzletet is nyitott Budapesten, majd jött a vidéki terjeszkedés Kecskeméten és Szegeden. Öt évvel később azonban az Aréna Plázában bezárt a vállalkozása, aztán Szegeden húzta le a rolót, majd befejezte a hajfonást a XIII. kerületi, Victor Hugo utcai üzlet is.

Utóbbit G.w.M még hajfodrászatként próbálta megmenteni, de ez sem vált be.

A Bors cikke szerint a barber shop üzemeltetése nem érte meg a házaspárnak, a boltot ugyanis hirdetni kezdték, szeptembertől 220 ezer forintért adták volna bérbe. Némi zavart okoz, hogy az üzlethelyiségen még mindig Kulcsár Edina arca hirdeti a szépségszalont, miközben belül cserélődött a bútorzat, ami inkább egy fodrászatéra emlékeztet.

A Bors informátora ugyanakkor biztosra veszi, hogy a Victor Hugo utcai üzlet végleg bezárt.

Úgy tudom, hogy ott egy új fodrászszalon fog nyílni. A Boráros téri hajfonó viszont nagyon jól megy, nem véletlenül tartották meg Edináék

– árulta el a lapnak a bennfentes.