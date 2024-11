Alig tettük túl magunkat a tökfejekkel teletűzdelt, horrorjelmezekben átbulizott halloween éjszakán, máris elindult az év legszebb ünnepének szezonja.

Fotó: YouTube

Nyakunkon a karácsony! Mariah Carey szerint legalábbis mindenképp. Az All I Want for Christmas Is You című számával minden évben rekordokat döntögető díva az online felületein tudatta, hogy itt az ideje elkezdeni az ünnepi készülődést.

Az énekesnő november 1-jén, nem sokkal éjfél után osztotta meg a szokásos It's Time videóját, amelyben ezúttal az Addams Familyből ismert Mortica Addams karakteréből vedlett át a karácsonyi szezon királynőjévé.