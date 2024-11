Az erről készült videó bejárta már a TikTokot.

Egészen egyedi megoldást választottak szigetelés gyanánt egy kanadai ház előző tulajdonosai, amire most a friss tulajok csodalkoztak igencsak rá. A felújításba csapó pár ugyanis az egyik gipszkarton fal mögött a megszokott szivacsok helyett kismilliónyi bezacskózott plüssállattal találta szemben magát.

Az egyfelől bizarr, másrészt viszont kétségkívül vicces felfedezést a házaspár TikTok oldalán is megosztotta, az erről készült videót már közel 5 millióan látták. Hasonlóan nagy sikernek örvendett a második bejegyzésük is, ahol kipakolva, leporolva vonultatták fel mind a 110, hosszú-hosszú évekig szigetelőanyagként funkcionált, de továbbra is remek állapotban lévő állatkát. Volt, aki gyerekkori kedvenc játékának mását is felfedezni vélte közöttük, kommentjét követően pedig a feleség egy később el is postázta neki a kacsát. Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a többi plüss sorsa, de akadtak már jelentkezők, akik szintén örömmel megvennék egyik-másik retro darabot.

(via 24.hu)