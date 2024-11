A táncosnő úgy érzi, kedvesével szeretné leélni az életét.

Lissák Laura mindig is próbálta óvni magánéletét a médiától, amelynek egyik oka, hogy civil férfivel alkot egy párt, immáron két és fél évvel ezelőtt. A táncosnő továbbra is tartja, jól döntött ezzel kapcsolatban.

„A mai napig mi nagyon-nagyon nagy boldogságban élünk. Nem bántam meg, hogy ez így maradt, mert annyira sok mindent adok én magamból kifelé, hogy nagyon jó hazamenni, hogy ez egy belső burok” – kezdte a 25 éves táncosnő, nem is tagadva, élete szerelmének tartja kedvesét, akivel nemrég össze is költöztek. Emiatt nem is meglepő, ha már a gyerekvállalás is szóbe került kettejük között, Lissáknak konkrét tervei vannak az anyaságot illetően.

“Nekem az álmaim közé tartozik, hogy mi együtt éljük le az életünket. Egy fiút és egy lányt szeretnénk. Nekem van egy öcsém, szerintem ez egy nagyon jó felállás, egy fiú meg egy lány” – valotta be a TV2 Titkok Ramónával legutóbbi adásában a Dancing with the Stars online műsorvezetője.