A házaspár szerint jó döntés volt anno felvállalni lombikprogramjukat.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Ördög Nórát és Nánási Pált sokszor éri kritika amiatt, hogy lányukat és fiukat rendszeresen megmutatják közösségi oldalaikon, YouTube csatornájukon. A fotós nemrég elárulta, hullámvölgybe is kerültek emiatt az Ázsia Expressz legutóbbi forgatása alatt, végül négyőjük közös döntése után abban maradtak, a rövid szünet után folytatják a videózást a megszokott formában.

„Ők a mi gyerekeink, nem akarjuk elrejteni őket, nem szeretnénk magunk mögé dugni őket, ha bárhova elmegyünk. Mindamellett azért meghúztuk a normális határokat. Nem az van, hogy folyamatosan egy kamerával kergetjük a gyerekeinket, és azt mindenhol mutogatjuk” – mesélte a Storynak Nánási, aki egyébként saját blogján mutatta meg először csemetéit, ez nőtte ki vloggá magát.

„Általában az utazásainkat dolgozzuk fel, ahol egyébként is az ember azt csinálja, hogy dokumentálja a fontos pillanatokat, aztán megosztja a családtagjaival, a barátaival – és nekünk elég sok barátunk van ebben az országban, nyilván sok ellenségünk is. A döntés tehát továbbra is a mi kezünkben van, hogy mik azok a dolgok, amiket megosztunk az életünkből. Valóban többet osztunk meg, mint sokan, de azért még így is rengeteg olyan dolog van, ami azért csak a miénk marad. Ami meg tudja őrizni a mi intim pillanatainkat” – magyarázta a sztárpár. Utólag egyébként annak is nagyon örülnek, hogy anno megosztották a nyilvánossággal lombikprogramjuk nehézségeit is.

„A világ legjobb döntése volt, hogy ezt megtettük, hiszen csomó-csomó belső feszültséget szabadított föl bennünk.”