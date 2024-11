Az egykori sportoló érzelmes vallomást tett.

Kis híján elvált három gyermeke édesanyjától, Tápai Szabinától, ám most újra boldog lehet Kucsera Gábor, aki nehéz időszakot tudhat maga mögött. A világbajnok kajakozó és az exkézilabdázó néhány hónappal ezelőtt békültek ki egymással, miután mindent sikerült megbeszélniük, Kucsera ugyanis bevallotta, hogy többször is hűtlen volt feleségéhez. Utólag már örülnek, hogy végül nem adták be a válási papírokat, hisz sikerült új alapokra helyezniük a házasságukat.

„Szerintem mindig jó számot vetni egy kicsit, hogy mi volt, illetve hogy volt...” – magyarázta a Storynak Kucsera Gábor.

Még akkor is így van ez, ha igen, a mi életünk idővel egy igazi hullámvasúttá alakult. Nekünk ugyanis kellett tíz év, hogy összecsiszolódjunk, hogy beérjen a házasságunk. Azt gondolom, most végre tényleg jó alapokra tudtuk helyezni a kapcsolatunkat. Sokáig hiányzott a tisztelet, az odafigyelés, a törődés, a kedvesség. Most már ez örökre fog szólni. Tényleg, annyi mindenen átmentünk. Nekem, bevallom, kellettek a mély gödrök, hogy megjárjam őket, hogy a rossz tulajdonságaimat le tudjam vetkőzni. Korábban ugyanis nem éreztem a felelősség súlyát.

A szerelmesek nem tagadják, hogy a hit felé fordultak, ami rengeteget segített nekik. Az egykori sportoló számára nagy felismerés volt, hogy mekkora értéket képvisel az életében a családja. Mint fogalmazott, már tisztán látja, mik a célok az életében, és hogy „miért érdemes élni”.