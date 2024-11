A Lepattanó című alkotásban szerepel a világhírű amerikai színésszel.

Ahogy arról korábban írtunk, szeptember 26-án mutatták be Vékes Csaba Lepattanó című filmjét, amelyben Scherer Péter egy olyan karaktert alakít, akinek szenvedélye a gombfocizás – és aki csapatával az Európa-bajnokságon is megméretteti magát. A produkció több szempontból is különleges, feltűnik benne a Dallas című amerikai sorozat Bobby Ewingja is, azaz Patrick Duffy.

Scherer a Meglepetésnek elmondta, abban a szerencsés helyzetben találta magát, hogy Vékes Csaba rendező már az első pillanattól fogva bevonta őt a folyamatba: a szereplőgárda kiválasztásában és a vágási munkákban is részt vett a Jászai Mari-díjas színész. A 75 éves amerikai színészről a következőt mondta:

Csaba, a rendező azt mondta, hogy ne egy magyar színészről hitessük el, hogy gazdag amerikai, hanem egy olyan ember játssza el a szerepet, akiről egyből tudjuk, ha ránézünk, hogy nem idevalósi, és más anyagi forrásokkal rendelkezik, mint mi valaha. Megkörnyékeztük Patricket, és elvállalta. A bemutatón azt mondta, rögtön az elején érezte a film humorát

– magyarázta Scherer Péter, aki a filmben a szektorlabda csapat lelkét alakította, a forgatás alatt pedig megszerette a játékot.