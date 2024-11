Nem kifejezetten erre a válaszra számított.

Az On The Menu adásában vendégeskedett legutóbb Tom Holland, akit a riporter többek között arról is kérdezett, mire keresett rá utoljára a színész a Google-on.

Erre a válaszra azonban bizonyára nem számított a műsor háziasszonya, Samah Dada ugyanis őszintén felkacagott, mikor Holland bevallotta: történetesen Zendaya nevét gépelte be utoljára a keresőbe, időről időre ugyanis kíváncsi arra, miket ír barátnőjéről a sajtó.

Nem használok közösségi oldalakat, szóval néha így... Ez lehet inkább ilyen szorongásos dolog, de azért lecsekkolom, hogy minden rendben van-e, hogy biztosra menjek. Szóval rákeresek, átfutom a híreket, hogy oké-e vele minden

– árulta el a filmsztár. Természetesen a klip máris hatalmas népszerűségre tett szert a neten, a sztárpár rajongói egy emberként olvadoztak a vallomás hallatán.

„Wow, ez a pár annyira menő! Semmi dráma, semmi megjátszás, csak egy nagyon normális és természetes kapcsolat” – fogalmazott egy kommentelő.