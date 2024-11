A DWTS versenyzői őszintén vallottak.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az előző hétvégén kezdetét vette a Dancing with the Stars 5. évada, a TV2 táncparkettjén pedig ezúttal Mihályfi Luca is feltűnik Hegyes Berci oldalán. A versenyző páros legutóbb egy kortárs tánccal lépett a színpadra, és láthatóan tökéletes köztük az összhang.

A műsorkészítők ezúttal arra kérték a duót, hogy húzzanak kérdéseket egy halloweeni vödörből és azokra válaszoljanak. „Mitől félsz a legjobban és miért?” – olvasta fel az énekesnő az egyik kérdést, majd elmondta, hogy a poloskák rémítik leginkább halálra, de a nagyon meredek helyeket sem kedveli.

Úh, én most nagyon mély leszek... Én attól félek, hogy nem élek eleget a halálom előtt

– jelentette ki a profi táncos.