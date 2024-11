Évekig élt ikertestvérével Hongkongban, ahol sikeres modellnek számított.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Bíró Beát a tévénézők igazán akkor ismerhették meg, amikor párjával, Törőcsik Dániel tetoválóművésszel – aki korábban az Éjjel-nappal Budapest meghatározó szereplője volt, majd a Sztárboxban bizonyított – próbára tették szerelmüket a Nyerő Páros 2022-es évadában. Bíró előtte évekig keresett modell volt, ahogy az ikertestvére, Niki is, akivel a megszólalásig hasonlítanak egymásra.

A Bíró-ikrek nagyon közeli viszonyt ápolnak, sőt, sokáig a karrierjük is ugyanazon az úton haladt: tíz éven át éltek Kínában sikeres modellként. Még a pénzügyeiket is közösen kezelték, akkor azonban, amikor Nikire rátalált a szerelem, új fejezet kezdődött az életükben. Most a Glamournak adott interjút Bea, aki négy éve él Magyarországon, és a modellkedés után civil pályán helyezkedtekk el.

Harminchárom évesen úgy éreztem, hogy eljött az a pont, hogy inkább átadom a fiataloknak a stafétát. A korom miatt már nem éreztem kényelmesen magam ebben a szerepben. (...) Soha nem az volt a célom, hogy egy nap szupermodell legyek, ezért nem is érdekelt New York, Párizs, ahol kezdőként szépen lehet karriert építeni, de pénzt nem lehet keresni. Imádtam a szakmám minden pillanatát, de ma már nem szeretem, ha modellként emlegetnek.

– magyarázta BÍró, aki Milánóban kezdte a karrierjét, majd a második modellszerződése már Hongkongba szólt. Aztán annyira megtetszett neki a térség, hogy tanulmányai végeztével ikertestvérével, Nikivel kiköltöztek.