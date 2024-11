A Kőgazdag fiatalok sztárja csalódott, amiért egy lépést sem rontott, mégis számára ért véget a verseny.

Szombat este második alkalommal mutathatták meg tánctudásukat a Dancing with the Stars 5. évadának versenyzői. A műsor végén ezúttal PSG Ogli és partnere, Szőke Zsuzsi búcsúztak, ami eléggé meglepte az influenszert, ennek pedig hangot is adott hétfő reggel a Mokka vendégeként.

„Nagyon csalódott vagyok, mert olyan fejlődést láthattunk az elmúlt egy hétben, ami nagyon megugrott a kéthetihez képest” – kezdte a Kőgazdag fiatalok szereplője. Profi táncos társa is egyetértett szavaival, szerinte járt volna nekik még egy esély, hogy megmutathassák, mire is képesek – pláne, hogy legutóbb hibátlan koreográfiát adtak elő.

Nem úgy estünk ki, hogy »basszus elrontottam, Zsuzsi, ne haragudj, nem sikerült«, hanem úgy, hogy egy lépést sem rontottam, még a lábunk is mindig egyszerre mozgott. Ezért vagyok olyan ideges, hogy elájulok. Nem tudom felfogni, hogy nem kerültünk be, tényleg. Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne szavaztak volna ránk!

– vette vissza a szót PSG Ogli, aki szerint több százezres követőtábora nem hagyta őt cserben, szavaztak ők, de valahogy mégis így alakultak a dolgok. Partnerével szomorkodva bevallották, ezen a héten egy slow fox táncot adtak volna elő a férfi édesanyjának közreműködésével, de ezt a koreográfiát már nem láthatják a nézők.