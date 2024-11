A két énekesnő sokak szerint megszólalásig hasonlít egymásra.

Mihályfi Luca és Tóth Andi sokak szerint úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, a hasonlítgatás pedig még inkább teret kapott, mióta Mihályfi a Dancing with the Starsban szerepel, hiszen Tóth a showműsor 2021-es évadát nyerte meg Andrei Mangra oldalán.

A két fiatal énekesnő életében azonban nem csupán a DWTS a közös pont, hanem az X-Faktor is, hiszen mindketten az RTL tehetségkutatójának köszönhetik hírnevüket: míg Tóth Andi azX-Faktor2014-es évadában tűnt fel, melyet végül meg is nyert, idén pedig már a mentorok között foglalhat helyet, addig Mihályfi Lucát a 2022-es évadban ismerhette meg az ország. Mihályfi az énektudásával még színész édesapját, Mihályfi Balázst is meglepte, arról ugyanis, hogy jelentkezett az RTL tehetségkutatójába, szüleinek sem szólt előre.

Bár a tehetségkutatót végül nem nyerte meg, a DWTS ötödik évadának első adásában a zsűri kategorikusan kijelentette a 21 éves énekesnőről és táncpartneréről, Hegyes Berciről, hogy a műsor potenciális győztesei lehetnek. Emiatt a nézők – a hasonlóságra utalva – azzal viccelődtek, hogy Tóth Andi lesz az első a tévétörténelemben, aki ugyanazt a műsort kétszer is megnyeri, Mihályfi azonban nem érti, miért hasonlítják vagy éppen keverik össze pályatársával.

Engem ez a kérdés teljesen kifáraszt, legszívesebben elaludnék most is itt helyben, mert mindenhol megkérdezik. Nem tudom, hogy miért rágódunk még ezen a kérdésen úgy egyáltalán. (...) Amikor bekerültem a tehetségkutatóba, örültem, hogy az lehetek, aki. Egyáltalán nem akarok semmilyen módon senkihez sem hasonlítani, aki pedig így gondolja vagy másnak akar engem látni, mint aki vagyok, azt sajnálom. Ennyi

– idézte a Story Mihályfit, aki titokban már egy hónapja szakított párjával, Szépréthy Rolanddal.

Mihályfi Lucát már jó ideje Tóth Andi hasonmásaként emlegetik, korábban még a Redditen is ment a vita ezzel kapcsolatban, de a külföldi sztárok között is van, aki hasonlít Tóthra.