Közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba.

Ahogy arról az Index is beszámolt , csalás merült fel a Megasztár 7.utolsó, 13. énekesének kiválasztásával kapcsolatban. A produkció lájk-alapú szavazásra bocsátotta közösségi oldalán, ki kerülhessen be a vasárnap induló élő adásokba, pár versenyzőnek azonban hirtelen több ezer gyanús, külföldről érkező kedvelése és bíztató hozzászólása futott be.

Az esettel kapcsolatban közleményt adott ki a tehetségkutató, de megszólalt Ördög Nóra műsorvezető-, most pedig az egyik csalással vádolt szereplő, Moisiak Vanessa is.

„Ne terjesszétek tovább ezt a gyűlöletet! Én egy tisztességes ember vagyok, nem tudom, honnan jöttek a "török" megjegyzések, valaki mostanában szabotálni próbál. Ha én tettem volna ezeket a kamu kommenteket, akkor okosabb lettem volna, és hihetőbbé tettem volna a beszámolókat. De én nem vagyok ilyen ember. Gondold át a helyzetet tisztábban! És csak hogy tisztázzuk: nemcsak magyar útlevelem van, hanem magyar vérem is” – szúrta ki a Story.hu a fiatal énekesnő 24 óráig elérhető Instagram történetét.

A szavazás végül a tervezettek szerint, hétfő éjjfélkor zárult, Orbán Rudolf győzelmével.