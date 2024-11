Új filmjük kapcsán kérdezték exéről a színészt.

A hónapokon át terjedő pletyka augusztus végén nyert teljes tanúbizonyságot: két év után véget ért Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága. A hollywoodi sztárpár ugyan egy ideje már külön is költözött egymástól, néhány dolog azonban továbbra is összeköti őket. Ilyen például az Unstoppable című, nemrég bemutatott közös filmjük, amelyben JLo női főszereplőként, míg Affleck producerként tevékenykedett. Az Entertainment Tonight nemrég a férfit kérdezte a sportdráma stábjáról, ahol őszintén méltatta exét is.

A film nagyon tehetséges művészek szenvedélyében gyökerezik. A rendező Billy Goldenberg, Jennifer és Don Cheadle, Jharrel és Bobby Cannavale mind igazán lelkiismeretesek voltak ezért a produkcióért

– sorolta Affleck, külön kiemelve volt felesége teljesítményét is.

„Jennifer játéka elképesztően látványos” – szögezte le, hozzátéve: a végeredmény még egy olyan film lett, amelyre nagyon büszkék lehetnek.