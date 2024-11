A tévést hétfőn este az Operaházban díjazták, ami – bár nem ezért dolgozik – jóleső érzéssel töltötte el.

Rónai Egon a Facebook-oladalán tette közzé, hogy november 5-én Opera Corpus Sajtódíjjal ismerték el a munkásságát az Operaházban. A gálán többek között olyan művészekkel lehetett egy társaságban, mint Orosz Adél, Szinetár Miklós, Kovács Kolos, Fokanov Anatolij, Pasztircsák Polina és Dénes István, amit már önmagában kitüntetésnek érez. Hozzátette azt is, hogy a most jubiláló művészeknek, munkatársaknak, valamint az új örökös tagoknak, akiket az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter köszöntött a díjátadón, ezúton is gratulál, és hálás azért, hogy az ő munkájára is figyelnek.

Az ATV-ben megy a Húzós, ha nem a televíziós adásban, akkor a YouTube-on, 13 éve már, túl 700 (!) adáson. És a Spirit FM-en ott a Kultóra minden délután 5-től... A díj indoklása szerint “a kulturális sajtóban önzetlen elkötelezettséggel, példaértékű nyitottsággal, alapossággal és tárgyilagossággal nyújtott munkája elismeréseként” részesültem Opera Corpus Sajtódíjban. Megtisztelő, köszönöm!

– fogalmazott Rónai a posztjában, megjegyezve, ugyan a jelenlévőknek ígéretet tett, hogy sosem fog dalra fakadni, az ünnepség végén ezt a fogadalmát azonnal meg is szegte.

Fokanov Anatolij előadásában elhangzott egy részlet a Háry János daljátékból, a toborzó, amit mind együtt énekeltünk

– vallotta be, hozzátéve: „Remélem, nem az én hangom hallatszott ki!”