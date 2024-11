Nagyon várta, hogy világgá kürtölhesse.

Receptgyűjteménnyel jelentkezik Rácz Jenő felesége, ami azért is különleges, mert a könyvben először fog a családjukról is hosszabban mesélni. Amellett, hogy betekintést enged a konyhájukba, azt is elárulja, mit főz akkor, ha el akarja csábítani a férjét, ha a kislányát eteti, vagy épp diétán van. Karácsony közeledtével persze az sem marad titok, mi kerül az asztalra náluk az ünnepnapokon.

6 fejezet és 6 történet, amik eljuttattak a mai naphoz. Hamarosan, ígérem, még többet mesélek nektek róla! Egyelőre annyit üzennék az univerzumnak, hogy hálás vagyok, hogy ezt a könyvet megírhattam

– írta az Instagram-oldalán Rácz-Gyuricza Dóra.