Vajna Tímea húga nem igazán tudta belőni, milyen dalai vannak a Rolling Stones zenekarnak.

A Nyerő Páros című sztárpárshowban egy műveltségi kvíz keretein belül tette próbára a szerelmesek tudását Gundel Takács Gábor, aki többek között arra is rákérdezett az Elmeháború nevű játékban, hogy mi a Rolling Stones ikonikussá vált logója. Úgy tűnik, e kérdést illetően Visváder-Palácsik Lilla és férje, Visváder Tamás is vakon volt eleinte: míg a férj nem egészen tudta magában felidézni a logót, addig neje nem is ismerte a zenekart.

Logója? Fingom nincs... Én nem tudom, és Tamás se fogja tudni. De, megvan, csak nem tudom, mit énekel. Az It's My Life az nem Rolling Stones?

– tippelt a kétgyermekes anyuka, akit a műsorvezető, Sebestyén Balázs nevetve ki is javított, hiszen Visváder-Palácsik a Bon Jovival keverte a Rolling Stonest.

Gundel Takács Gábor a játékban egyébként a férfiaknak tette fel a kérdéseket, míg párjaiknak meg kellett tippelniük, helyes választ adnak-e. Bár Visváder Tamás végül jól mondta, hogy a Rolling Stones zenekar logója vörös ajkakat és egy kiöltött nyelvet ábrázol, a házaspár ezért pontot mégsem kapott, hiszen Visváder-Palácsik Lilla már a kérdés felolvasásánál kijelentette, férje nem fogja tudni a választ.