Az univerzumban felborult az egyensúly, de ő idén nyáron helyreállítja.

Sebestyén Balázs még július közepén mutatkozott be lemezlovasként, DJ Oti művésznéven adott telt házas születésnapi bulit a siófoki Plázson. A rádiós műsorvezető erről szóló terveit eredetileg viccnek gondolták a rajongók, Sebestyén akkor el is mondta, évekkel ezelőtt bizony annak is indult. Méghozzá harmadik nevéből, az Ottóból fakadóan, ami miatt annak idején egykori munkatársa, Vadon János ráragasztotta a DJ Oti nevet.

Néhány héttel ezelőtt azonban kiderült, hogy Dj OTI visszatér.

A ’90-es, 2000-es évek slágereit pörgető lemezlovas augusztus 19-én a Budapest Parkban lép fel, az érdeklődés pedig akkora, hogy duplázni fog. A nagy bejelentéssel kapcsolatban így fogalmazott Sebestyén:

Az univerzumban felborult az egyensúly, hogy nem tud az összes DJ OTI-rajongó részt venni a Budapest parkos debütáláson, így a világok legnagyobb erejű hatalmasai összeálltak, és megkérték DJ OTIT, hogy duplázza meg a Budapest Parkot. IGENT mondott! Dupla Park, részletek hamarosan!

– írta Facebook-bejegyzésében a rádiós.