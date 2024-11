Az énekesnő a válaszból rögtön tudja, összeillik-e randipartnerével, vagy sem.

Az első randevúkon általában nem csupán azok stresszelnek, akik alapból is izgulósak vagy többet szoronganak, hanem a legtapasztaltabbak is idegeskednek egy kicsit, pedig az első randi célja mindössze annyi, hogy megnézzük, akarunk-e másodszor is találkozni. Ezzel a háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, Olivia Rodrigo is tisztában van, aki igyekszik az első találkozásnál eldönteni, akar-e tovább ismerkedni randipartnerével. A 21 éves énekesnő úgy meséli, ezt egyetlen kérdéssel dönti el.

Rodrigo, aki jelenleg a vele egyidős Louis Partridge színész-modellel randizik, mindig tudni akarja, hogy aktuális udvarlója mit felel arra a kérdésre, miszerint tervez-e kiutazni az űrbe. Az pedig, hogy lesz-e második randi, csakis a válaszon múlik.

Hogy mi a legnagyobb red flag? Van egy különös kérdésem, amit fel szoktam tenni az első randin: mindig megkérdezem a sráctól, szeretne az űrbe menni. Ha igennel felel, akkor nem randizom tovább vele. Szerintem, ha űrutazást tervezel, akkor nagyon nagyra lehetsz magaddal

– mesélte a Netflixnek adott interjújában a Drivers Licence című dal előadója, aki szerelmi ügyeit igyekszik nem kiteregetni a nyilvánosságnak, amelyben párja, az Enola Holmes című film szereplője is egyetért vele. Rodrigo és Partridge tavaly év vége óta vannak együtt.

(via Female First)