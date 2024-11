A Megasztár felfedezettje imádni való fotót tett közzé első gyermekéről.

Élete legboldogabb időszakát éli jelenleg Patai Anna, aki nemrég édesanya lett. A Megasztár egykori gyereksztárja, aki mindössze 11 éves volt, amikor feltűnt a tehetségkutató ötödik évadában, szeptember 3-án császármetszés útján adott életet első gyermekének, aki a Bence nevet kapta az édesapja, Pallus Bence után.

Bár a 25 éves énekesnő nem tagadja, az anyaság jár némi nehézséggel, igyekszik lazán kezelni azokat, ráadásul a nagyszülők támogatására bármikor számíthat.

„Nekem már az is hihetetlen, hogy eltelt két hónap! Most csomagolom el az első, kinőtt ruhácskákat. Nagyon élvezem az anyaságot, és úgy látom, a férjem sem tud betelni a babával. Ha hazajön, azonnal átveszi, foglalkozik vele, szeretgeti. Lassan kezdünk összeszokni, kezd kialakulni a napi rutinunk, és már mi is tudtunk egyben öt órát aludni!

Annak ellenére, hogy a pici Bence az első gyermekünk, és friss anya vagyok, szerintem lazán kezelem a nehézségeket. Persze volt már olyan, hogy nem tudtam, miért sír, és tehetetlenségemben vele együtt sírtam!

– újságolta el a Story magazinnak az énekesnő, aki már várandóssága alatt eldöntötte, hogy kistestvért szeretne kisfiának.

Patai Anna 2023 szeptemberében kötötte össze életét szerelmével, Pallus Bencével, akivel 2015 óta alkot egy párt. Az énekesnő úgy véli, mióta megszületett a kis Bence, sokkal erősebb lett a kapcsolata a férjével.

„Imádjuk a kisfiunkat, egyeznek a gyereknevelési elveink, és maximálisan kihasználjuk azt az időt, amíg a picurka alszik. Sorozatokat nézünk, pihenünk, beszélgetünk. Dolgozunk azon, hogy a kapcsolatunk egyre mélyebb legyen. Ha pedig a kicsi nagyobb lesz, visszavezetjük az életünkbe azt a régi szokásunkat, hogy hetente egyszer kettesben kimozdulunk itthonról. Eddig egyszer hagytuk a nagyira másfél órára. Közösen elmentünk bevásárolni, és rögtön eszembe jutott az a rengeteg mém, amit arról láttam, hogy a szülők ilyenkor is csak a gyerekükről beszélnek. Nos, ez velünk is pont így történt!” – osztotta meg a lappal Patai.