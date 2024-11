Megható produkcióval készülnek.

Szombat este, a Dancing with the Stars ötödik évadának harmadik adásában a család lesz fókuszban: a még versenyben lévő nyolc híresség és profi táncpartnerük mellé egy-egy családtag is csatlakozik egy produkció erejéig. Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bencéhez az énekesnő édesapjával, Istvánnal lép majd a TV2 showműsorának táncparkettjére, jóllehet az énekesnő első gondolata az volt, hogy a nővérét, Tóth Verát kellene megkérniük a közös munkára.

„Vera ugyanúgy színpadi ember, és van köztünk egy nagyon komoly, szoros kapcsolat, de érdekes, hogy titkon apukámat akartam, mert apával mindig szorosabb volt a viszonyom, kiskoromban is apás voltam, mindig arra akartam menni, ahol ő volt, amit ő csinált, az érdekelt. Nekem nem volt egy olyan esemény az életemben, ahol az édesapám megtáncoltatott volna, sajnos ez kimaradt” – mesélte Tóth Gabi, aki úgy hitte, édesapja majd nemet mond neki, István azonban végül rábólintott a dologra.

Annyira örültem, nagyon örültem... A szívbaj majdnem elért. Belegondoltam abba, hogy ez mivel jár, és fú... (...) Persze, hogy van izgalom. Ilyen helyzetbe még nem kerültem soha. Mindig csak a háttérben voltam 20 éve

– magyarázta Tóth István, aki lánya gyerekkoráról is mesélt a TV2-nek. Mint kiderült, az énekesnő 4 éves korára már legalább 100 mondókát ismert, első hallásra már mondta vissza a sorokat.

Papp Máté Bence úgy véli, párja édesapja nagyon jól tud táncolni, ezzel meg is lepte őt a próbák során.

„Nagyon szerény, de nagyon jól tud táncolni. Nyilván meg volt kicsit szeppenve. Érdekes, amikor egy tapasztalt ember nem hiszi el magáról a dolgokat, akkor azért nem megy úgy neki a lépés, de amikor kicsit meg van erősítve a lelke, hogy higgye már el, hogy képes erre, akkor meg leszakítja a színpadot, mint a lánya. (...) Nehéz, mert Gabival mindketten maximalisták vagyunk, ezért akarva-akaratlanul is szegény Pityu papából is ki akarjuk hozni a maximumot.”

Ilyen családi show egyébként még nem volt a DWTS hazai történetében. A rendkívüli adásban