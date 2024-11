A Spice Girls egykori tagja szépen összeöltözött Harperrel.

Victoria Beckham a legkisebb gyermekével, vagyis egy szem lányával, a 13 éves Harper Beckhammel keltett nagy feltűnést a Harper's Bazaar Women of the Year díjátadó gáláján Londonban a minap. Az énekesnőből lett divattervező a vörös szőnyeges pózolást sem hagyta ki a díjkiosztó eseményen a tinilányával, akivel ráadásul össze is öltözött: mindketten selyem hatású szettben érkeztek a rendezvényre.

Míg Victoria Beckham választása egy gyöngyház fehér nadrágkosztümre esett, addig Harper babakék, dekoltázsnál kivágott estélyit viselt. A sztárcsemete azonban nem csupán a vörös szőnyegen találta kamerákkal szemben magát: ki kellett állnia a színpadra, hogy átadja az év vállalkozójának járó díjat, amelyet édesanyja kapott „a brit és a globális divatipar iránti innovációjáért és elkötelezettségéért".

