A The Fish Guys Youtube-csatorna meglepő videót publikált nemrégiben: egy igazi cápát rendelt az internetről két fiatal férfi. A lelkes halgyűjtők egy hatalmas akváriumot építettek, ehhez szereztek be különböző különleges halakat, amikor is arra az elhatározásra jutottak, hogy még egy cápát is szeretnének a gyűjteményükben.

Az oldalról, ahonnan rendelték tudták, hogy több mint kétes hátterű és az sem biztos, hogy az állat túléli a szállítást. Nem kisebb meglepetésükre azonban élt az aprócska cápa, amit a dobozban találtak. Két különböző akváriumba is beletették, de egyelőre nem találta a helyét. Hiába próbálták etetni, az ételt nem fogadta el, a kommentelők pedig alaposan neki estek a két gyűjtőnek a rendelésük miatt.

A csatorna üzemeltetői állították, hogy hamarosan újabb videóban számolnak be a cápa állapotáról, ez azonban az elmúlt két hétben még nem történt meg.