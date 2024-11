A séf családja soha nem szerepel, fia, ifj. Vomberg Frigyes azonban most kivételt tett, s kamerák elé állt.

Szombat este, a Dancing with the Stars ötödik évadának harmadik adását az teszi majd különlegessé, hogy a versenyzők családtagjai is táncparkettre lépnek. Tóth Gabi például az édesapjával, Vomberg Frigyes pedig a fiával készül az adásra, az pedig mindkettejükre, azaz Tóth Istvánra és ifj. Vomberg Frigyesre is igaz, hogy eddig kerülték a szereplést. Tóth édesapja az elmúlt húsz évben a háttérből követte figyelemmel lánya munkásságát, Vomberg fiát pedig még nem is igazán láthattuk még kereskedelmi csatornán.

Az én családom nem szerepel soha sehol, ezt nehéz volt legyőzni, hogy valakit is behívjak. A másik kérdé az volt, hogy fogunk mi együtt kinézni, hogy éljük meg ezt a helyzetet. Teljesen idegen volt számomra, volt bennem para

– mondta a Séfek séfe zsűritagja, aki kissé be is pánikolt, amikor kiderült, hogy a DWTS harmadik adására a hírességeknek egy-egy családtagot is bele kell vonniuk produkciójukba.

Nekem is az forgott le előttem, hogy ez durva lesz, de aztán úgy döntöttem körülbelül öt perc után, hogy segítek apának, aztán jövök. Szerintem tudok minimálisan táncolni, a feleségemmel sokat jártunk társastáncra, ritmusérzékem is van, próbálok minél többet kihozni magamból

– árulta el ifj. Vomberg Frigyes a TV2-nek.