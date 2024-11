Dúl a szerelem.

Brad Pitt idén szeptemberben egy vörös szőnyegesen is felvállalta, hogy szerelmes: párjával, a nála 26 évvel fiatalabb Ines de Ramonnal büszkén pózolt a fotósoknak.

Az amerikai színész 2022 végén kezdett el randizni a spanyol származású ékszertervezővel, akivel először egy Bono koncerten mutatkozott Los Angelesben. Úgy tudni, közös barátaik hozták őket össze, s már az összeköltözést is megejtették, amely bizonyítja, komolyak a szándékaik egymással. Állítólag a közös gyermekről sem mondtak.

Egyértelmű, hosszútávra terveznek egymással. Nagyon boldogok együtt, mindenben támogatják egymást

– nyilatkozta a People magazinnak Pitték egyik közeli ismerőse.

„Míg Brad Mexikóban dolgozott új filmjén, addig Ines Los Angelesben volt a barátaival. Bár külön is szerveznek programokat, mert szeretnek függetlenek lenni, azt is élvezik, ha együtt utazhatnak. Ines mindenben támogatja Bradet, tudja, milyen fontos neki ez a mostani projekt. A barátaival töltött idő feltölti őt, Brad pedig imádja, hogy egyedül is boldogul. Szeretetteljes az egyensúly a kapcsolatukban, ezt nagyra becsülik” – mesélte az informátor, aki szerint Ines de Ramon visszafogott, nincsenek túl nagy igényei és a drámázást is kerüli, ami nem is baj, a színész ugyanis több sikertelen házasságon van túl. Ines de Ramon ráadásul nagyban eltér Pitt korábbi párjaitól, köztük abban, hogy nem szereti a rivaldafényt.

(via Female First)