Ördög Nóra péntek este egy csokor olyan fotóval jelentkezett az Instagramján, amelyeken világsztárokkal látható, pontosabban azok viaszmásával. A Séfek séfe műsorvezetőnője és a Dancing with the Stars zsűritagja ugyanis a jelen volt a Story Gálán, amelynek a a Madame Tussauds Budapest adott otthont. A tévés a kiállításon többek között Tom Cruise, Columbo és Leonardo DiCaprio viaszfigurájával is csinált közös szelfit.

Az öt pasi közül csak egy az igazi

– jegyezte meg a műsorvezetőnő a férjére, Nánási Pálra utalva.