Ezt a partit Jay Gatsby is megirigyelné!

Hollywood apraja-nagyja összegyűlt, hogy a hétvégén együtt ünnepeljen az 50. életévébe lépő Leonardo DiCaprióval. A színész előrehozta november 11.-ei születésnapját, és egy Los Angeles-i birtokon rendezett partit, ahová a Nobu luxusétteremből szállították a fogásokat a népes vendégseregnek: a teljesség igénye nélkül tiszteletét tette a bulin Jamie Foxx, Steven Spielberg és felesége, Dr. Dre, Robin Thicke, Tobey Maguire, Mark Ruffalo, Benicio del Toro, Cara Delevigne, Katy Perry és Orlando Bloom, Robert De Niro, Bradd Pitt és barátnője, Edward Norton, Tyga, Paris Hilton, valamint természetesen párja, Vittoria Ceretti modell is.

A PageSix informátora szerint DiCaprio családtagja sem maradtak ki a buliból, édesapja és édesanyja is új párjukkal köszöntötték a filmsztárt. Bár a helyszínre fotósokat nem engedtek be, így is volt dolga bőven a paparazzinak, akik nem győztés lencsevégre kapni a sorra érkező hírességeket: