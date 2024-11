Kasza Tibor és felesége, Kasza-Darai Andrea is felültek a trendvonatra a minap, ugyanis ők is megcsinálták a Dancing with the Stars népszerű kihívását. A tévés és neje azt az extravagáns és nehéz táncelemet utánozták le, amelyet a műsor rajongói az amerikai szériából vettek. Érdekesség, hogy ezt korábban Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita is újraalkották, s a házaspárhoz hasonlóan Kaszáék is megosztották, hogyan sikerült.

Készen állunk a Dancing With The Stars-ra?

– vetette fel a kérdést Kasza Tibi.

További érdekesség, hogy a Dancing with the Stars 2022-es évadában Tóth Andi és táncpartnere, Andrei Mangra is bevállalták az említett táncelemet.