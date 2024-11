Szerinte hiányzik a tisztelet a kommentelőkből.

A veszélyzónából táncolta át magát a Dancing with the Stars negyedik adásába Vomberg Frigyes és Südi Iringó. A séf vasárnap közösségi oldalán köszönte meg a nézői szavazatokat valamint fia közreműködését közös produkciójukban, ugyanakkor az őt negatívan minősítő kommentelőknek is üzent.

Rengeteg a kritika ami részben jogos is! Nem vagyok fiatal, nem mozgok úgy, és számos testi nehézség is gátol. Nem akarok versenyezni, és kiszorítani a fiatalabb tehetségesebb párokat sem. Szeretném viszont megemlíteni, hogy Mi, az én korosztályom is él még, létezik, és igen is szeretnénk élni, és nem lehajtott fejjel osonni. Nem kell lenyuggerezni, nem kell kisöpörni, hisz nekünk is jogunk van még megélni dolgokat, belekezdeni új kihívásokba, és buzdítani másokat is erre. Így gondolom, és ami hiányzik a sok lenéző kritikából az a tisztelet! A Mi generációnk még tudta tisztelni a kort, a megélt életet, tapasztalatot, az embert. Hálás vagyok a fiamnak, hogy ezt Ő is osztja és így éli az életét