Stana Alexandra nagyon büszke rá, hogy a Dancing with the Starsszal az elmúlt években szerinte hanyatlóban lévő tánc újra fellendült, ennek pedig az egyik nagykövete lehet. Annak ellenére is, hogy a műsorral együtt teljesen felfordult az ő élete is.

„Ahogy bekerültem a média világába, nem titkoltam a magánéletemet, betekintést engedtem a problémáimba is és a jó dolgokba is.

Nem bántam meg, hogy így alakult, de figyelek arra, hogy csak egy kicsivel kevesebbet osszak meg ezzel kapcsolatban.

Egyébként ha igazán őszinte akarok lenni, akkor nincs is mit megosztani, mert annyira sokat dolgozom és annyi lehetőséget kapok, hogy most ez háttérbe szorul” – kezdte a Story magazinnak a táncos, hozzátéve: próbál minél több minőségi időt tölteni családjával, a szerelemtől pedig nem zárkózik el, csak most máshol van a fókusz az életében. Azt azonban tudja, mit keres a tökéletes férfiban:

„Egy olyan társ, aki partner az életben, aki el tudja viselni ezt a sok mindent, ami körülöttem van, aki támogat, és aki megérti azt, hogy a mi kis külön világunk az otthon van, az én világom pedig máshol. Remélem, egy olyan ember talál meg, akinek szintén megvan a maga világa, és így lehet külön egy közös életünk is” – árulta el Stana.