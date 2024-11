Az énekes szenvedélyes környezetvédő.

A Puskás-Dallos házaspár még 2020-ban a barátaikkal közösen döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy faültető egyesületet, a Woodapestet. Mivel a környezetvédelmet mindig is szívügyüknek tartották, így megalakulásuk óta töretlenül ültetik a fákat Budapest-szerte az önkéntesekkel. Puskás-Dallos Peti a legutóbbi Instagram-bejegyzésében azt is elárulta, többször is előfordul már olyan, hogy azt hitték közmunkára kötelezték.

Minden faültetésen van valaki, aki megkérdezi, miért fogtak közmunkára. Pedig csak annyit gondolok, hogy nem 1 százalékos plakátokon kell pózolgatni, hanem menni kell melózni, ha valamit fontosnak tartasz, és én a természetvédelmet iszonyatosan fontosnak tartom – főleg, hogy még mindig vannak olyanok, akik szerint minden ok, csak hiszti van a világban

– írta posztjában a The Biebers énekese, aki a tegnapi napon 20 fát ültetett Csepelen az egyesület tagjaival, támogatóival, valamint a csepeli munkatársakkal, lakosokkal és a kerület polgármesterével.

Büszkék vagyunk, hogy lassan ebben a kerületben is elérjük a 100 elültetett fa kitűzött célját!

via