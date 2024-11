Sikeres vállalkozó rabolhatta el a szívét.

Újfent rátalált a szerelem Schóbert Larára. Az okleveles aerobik edző május óta erősítette a szinglik táborát, miután véget ért kapcsolata a nála tíz évvel idősebb focistával, Szekszárdi Tamással, aki miatt még azt is vállalta, hogy Kazincbarcikára költözik. Bár Rubint Réka és Schobert Norbert lánya a nyár során bevallotta, kezdetben nehezen élte meg a szakítást, de a Sztárbox-os szereplése óta már sikerült lezárnia a múltat.

„Azt gondolom, hogy minden okkal történik, és hogy ha az élet valamit elvesz, akkor valamit adni fog utána. Ez a pofon azért jött az életembe, hogy realizáljam azt, hogy ha nem vagyok erős, nem állok ki magamért, és én nem teszem magam boldoggá, akkor senkitől nem szabad a boldogságot várni, csak önmagadtól. Most ez a legnagyobb célom, hogy magamat tudjam boldoggá tenni, majd utána be tudjak egy olyasvalakit fogadni, aki ehhez hozzátesz” – fejtette ki szakítását követően Schóbert, aki akkor kapcsolatfüggőnek nevezte magát.

Most azonban a Blikk arról számolt be, hogy a 21 éves influenszernek ismét foglalt a szíve, ugyanis belépett az életébe az építési vállalkozóként dolgozó új kedvese, Dániel. A szerelmesek pedig már a nyilvánosság előtt sem titkolják kapcsolatukat. A vasárnap esti Hell Boxing Kings első rendezvényén ugyanis kéz a kézben jelentek meg Miskolcon. A lap szerette volna az érintetteket, valamit a Schobert családot is megszólaltatni a friss kapcsolatról, ám egyikük sem kívánt nyilatkozni a témában.