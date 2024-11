Újra dalra fakadt az influenszer.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Varsányi Réka előző hónapban a Megasztár válogatóján tűnt fel, ahol Norah Jones Don't Know Why című dalát előadva mutatta meg az énektudását. Alekosz egykori kedvese ugyan nem jutott tovább a TV2 énekes tehetségkutatójában, mégis pozitív visszajelzéseket kapott a zsűritagoktól. Rúzsa Magdi a produkcióra reagálva akkor azt mondta a kétgyermekes édesanyának, hogy még sok gyakorlásra van szüksége, de a zsűritársaihoz hasonlóan úgy vélte, kellő szorgalommal nagy sikereket érhet még el a jövőben.

Úgy tűnik, az influenszer anyuka megfogadta a Megasztár zsűrijének tanácsát, és a nem hagyott fel az énekléssel, hanem továbbra is képzi magát. Instagramján ezúttal Horváth Charlie Az légy, aki vagy című számát adta elő a követőinek, akik odáig vannak a szőkeség hangjáért. Varsányi egyébként már korábban is megcsillogtatta énektudását, akkor azt is elárulta, hogy énektanár segítségével képzi a hangját.

Énektanárhoz járok, gyakorlom ezt a mesterséget. Nem titok, hogy ez nem új dolog az életemben, másfél éve kezdtem vele komolyabban foglalkozni. Mondjuk, lehet, hogy még egy kicsit szorgalmasabban kellene hozzáállnom

– mondta Varsányi.