Nincsenek könnyű helyzetben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Polgár házaspár floridai otthonát is lerombolta az Egyesült Államokban pusztító Helene és Milton hurrikán. A Feleségek luxuskivitelben című műsor egykori szereplője és műkereskedő férje vlogvideójában be is mutatták a helyrehozhatatlan károkat, az ingatlanjukra ráadásul még biztosításuk sem volt. Polgár Tünde legutóbbi posztjában helyzetjelentést adott követőiknek, és mint kiderült, már elkezdték újjáépíteni az amerikai otthonukat, de egy pillanatig sem tudnak megpihenni a munkálatok ideje alatt.

„Vágyom már egy ilyen napra, de helyette irány burkolatot rendelni. Számolom a hátralévő vasárnapokat, amikor majd újra a pihenésé a hétvége! Nem kell sajnálni, nagyszerű dolog ez: otthonteremtés-újra. Itt van a sok izgatott válogatás, döntés, anyagrendelés. De alakulunk!” – írja Instagram-bejegyzésében az üzletasszony.