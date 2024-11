Két éve él boldog házasságban a fiatal színész.

Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary

Az Alkonyat-filmek sztárja még 2021 őszén kérte meg kedvese kezét, akkor otthonukban rózsaszirmok és gyertyák sokaságában mondott neki igent szíve választottja, Taylor Dome. A szerelmesek családi és baráti körben tartott esküvőjére napra pontosan egy évvel azután került sor, hogy bejelentették az eljegyzésüket.

Boldogságuk azóta is határtalan, a fiatalok már egy közös podcastműsort is vezetnek, amely egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. Házasságuk második évfordulóján a 32 éves színész eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg a nyilvánossággal, köztük olyat is, amelyen a násznéppel együtt láthatók. Íme: