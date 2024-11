Romantikus filmbe illő, ahogy újra egymásra találtak, s talán még az 50 első randi főszereplői, Adam Sandler és Drew Barrymore is megirigyelnék ezt a szerelmi szálat.

Amikor Jenna és Mitchell Brotherson 2020 szeptemberében házasságot kötött egymással, senki meg nem mondta volna, hogy hét hónappal az esküvőjüket megelőzően szakítottak. Beleértve a férfit is, aki egy fejsérülés következtében teljesen elfelejtette, hogy barátnője kidobta őt.

A fiatal nő azért döntött a szakítás mellett 2020 februárjában, mindössze egy hónap randizás után, mert úgy érezte, maga alá gyűri őt az élet, és a sok történés mellett nem fér bele neki az, hogy párkapcsolatát is ápolja. A fiatalember csalódottságában és Jennával való rövid kapcsolatát feledni próbálva a szakítás másnapján síelni ment a utahi Beaver Mountain síterepére, ahol váratlanul balesetet szenvedett, s egy, a fejét ért hirtelen ütés miatt súlyos agyrázkódása lett. Az akkor 22 éves Brotherson eszméletét vesztette, s elfelejtette néhány emlékét is. Köztük például azt, hogy Jennával való kapcsolata véget ért.

Brotherson, aki igazából 2019 június ismerte Jennát, a kórházban is csak a szerelmét kereste; azt akarta, hogy a megfigyelés után Jenna vigye majd haza őt, mivel nem vezethetett. Az akkor szintén 22 éves lány azonban nem értette, miért mit akar tőle, hiszen szakítottak.

– mesélte Jenna, aki megpróbálta lerázni exét. Egy nap azzal koptatta le, hogy neki és a szobatársainak nagyon nehéz napjuk volt, erre a fiatalember meglepte őket egy jó nagy adag fagyival. Jenna ekkor bánta meg csak igazán, hogy szakított Mitchellel, aki mindig nagyon figyelmes és kedves volt vele.

Túlságosan izgultam ahhoz, hogy félretegyem a büszkeségemet, és megkérdezzem, akar-e újra randizni velem. Aztán rájöttem, hogy nem is emlékszik arra, hogy szakítottunk. Elmeséltem neki, hogy az autómban ültünk, amikor kiadtam az útját, és azt is elismételtem neki, hogy ő akkor hogyan reagált. Mitch azon kívül semmi másra nem emlékezett, hogy ültünk és beszélgettünk az autóban. Nagyon viccesnek találta a dolgot, én pedig megkönnyebbültem, mert így sokkal könnyebb volt újrakezdeni vele. Végül is sosem voltunk külön!