A Hell Boxing Kings nemzetközi ökölvívóversenyen is bajnoki övért küzdő színész október végén tudatta, hogy titokban feleségül vette szerelmét.

Fotó: RTL

Brasch Bence kedden az RTL Reggeliben vendégeskedett, ahol többek között arról is mesélt, milyen érzések kavarognak benne azt követően, hogy vasárnap este a Hell Boxing Kings ringjében celeb kategóriában győzött kétméteres ellenfele ellen, az „óriások csatájában”. A 33 éves színésznek azóta képezik a mindennapjai részét a bokszedzések, hogy tavaly elvállalta a Sztárboxot, ám elmondása szerint még mindig a színházat tartja első számú munkahelyének.

Brasch a műsorban elmesélte: hogyan készült a megmérettetésre, és hogy milyen taktikával állt ki a nála jóval magasabb ellenfele elé, de említést tett arról is, hogy a felkészülés közben magánéletében is történtek változások. Kedvesével, Gál Réka Ágotával is ugyanis összeházasodtak egy szűk körű ceremónia keretein belül.

Elképesztő érzés. Az van, hogy én olyan büszkén mondom a feleségemre, hogy a feleségem, és ez picit ilyen felnőttes érzés.

– újságolt el a Sztárbox tavalyi évadának nehézsúlyú bajnoka, aki feleségével egy nagyobb lagzit is tervez.

Csak a család volt ott, egyrészt most nem is volt időnk rendesen. Szeretnénk jövő nyáron megcsinálni egy nagyobb 'happeninget', hogy mulathassunk, megünnepelhessük. De így is gyönyörű nap volt. (...) Először úgy terveztük, hogy csak ketten bemegyünk, és nem is szólunk otthon sem

– mesélte a színész.

A Blikk azt írja, Brasch Bence 10 évvel fiatalabb kedvese, Gál Réka Ágota a Vígszínházba egyetemi hallgatóként jutott be. A szerelmesek egy olyan darabban játszanak együtt, amelyben Brasch volt menyasszonya, Márkus Luca is szerepel.