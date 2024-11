Bizakodó és optimista típusnak tartja magát a színész.

Fotó: Németh Kata / Index

Elképesztőnek tűnhet, de James Bond magyar hangja, azaz Kautzky Armand idén novemberben tölti be a 60. életévét. A Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, és érdemes művész a Meglepetésnek adott interjút, melyben többek között a családjáról is mesélt. Mint azt a lapnak elárulta, két gyermeke a legnagyobb büszkesége. A 21 éves Luciával és a 23 éves Armand Krisztiánnal hatalmas az összhang, kezdetektől fogva szoros és mély a kapcsolatuk az édesapjukkal.

„Rendkívül nyitottak, kedvesek és érdeklődőek, és ez a fajta szemlélet sok pozitívumot hoz nekik is. Még keresik a helyüket, mindketten egyetemisták: a fiam államtudományi szakra jár, a lányom pedig turizmus-vendéglátást tanul. Még nem teljesen kiforrott, merre indulnak tovább, de pont ez a nyitottság, hogy szabadon választhatnak, sok lehetőséget rejt. A legfontosabb pedig a szeretet, amit egy szülő taníthat a gyerekeinek: ami belőlem árad a világ felé, azt kapom vissza. A gyerekeim is ezt látják, ezáltal bennük is ott van ugyanaz a szeretet az emberek iránt” – fogalmazott Kautzky Armand, aki a félig tele pohár elve alapján éli az életét.

„Azt mondom, szinte az utolsó cseppig tele van az a bizonyos pohár. Nagyon bizakodó és optimista vagyok, de az élet meg is tanított arra, hogy kifizetődő a pozitív hozzáállás. Mindig is ilyen voltam, a szüleimtől is ezt láttam, de ahogy telnek az évek, és idősödőm, egyre inkább erősödik bennem ez a szemlélet. Egyre értékesebbek a megélt pillanatok, nincs idő azon gondolkozni, miért félig üres az a pohár, hanem annak kell örülni, ami van. Mindenben megtalálom a jót, mindent szeretek és tisztelek, amit a környezetem kínál, és mivel én így állok a világhoz, ezt kapom vissza. Ez nekem nagyon fontos.” – jelentette ki.