A tévés számára mindig nehezen ment az elköteleződés.

Orosz Barbara nemcsak karrierjében, de magánéletében is rendkívül sikeres. A TV2-s műsorvezető és francia férje, Flor 2023 márciusában mondták ki a boldogító igent. A diplomata férfivel ugyan távházasságban élnek, de nem is lehetne köztük nagyobb harmónia és kiegyensúlyozottság. Most Orosz többek között a megismerkedésükről és a távkapcsolatuk nehézségeiről mesélt a Borsnak.

„Minden eddigi kapcsolatomat igyekeztem szépen és időben lezárni, hogy ne bántsak meg senkit. Számomra az elköteleződés mindig nehezen ment. Sokáig nem voltam rá kész. Nem is áltattam ezzel senkit.

Szabad madárnak születünk, de amikor a férjemet megismertem, valami történt.

Rögtön azt éreztem, hogy itt áll előttem egy bátor, intelligens, érzékeny férfi, aki valahogy más, egészen különleges. Most is látom ezt abban, ahogyan szeret, gondoskodik rólam, és a nehéz pillanataimat megközelíti a figyelmességében, a kommunikációnkban” – kezdte a Hot! magazinnak a tévés, aki a munkája miatt kéthavonta találkozik párjával, és előreláthatólag ez másfél évig még így is lesz, de igyekeznek tartalmasan tölteni ezt az időszakot.

A Mokka műsorvezetője a lapnak elmondta, megismerkedésük után felmerült benne az, hogyan működik majd a kapcsolatuk a távolság miatt, de mindketten úgy érzik, le fogják küzdeni az akadályokat a szerelmükért. Hozzátette, azért is működik jól köztük az összhang, mert ugyanazokat az elveket vallják férjével.

Nekem például nagyon fontos, hogy megtartsam a szabadságomat. Soha nem voltam szingli, de társfüggő sem, Flor előtt összesen két férfival éltem. A férjem tökéletesen tiszteletben tartja a szabadságvágyam, és sosem akart kalitkába zárni. Ez pedig kölcsönös

– tette hozzá.