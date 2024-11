A színész nagyon izgult, mit szól majd a lánya a Bata Évával való kapcsolatához, ezért fél évet várt, mielőtt bemutatta új párját.

Bereczki Zoltán máig tisztán emlékszik arra a pillanatra, amikor új párját, Bata Évát bemutatta előző házasságából született tinilányának, Zorkának. Az énekes-színész számára fontos volt, hogya színésznővel való kapcsolatát stabilnak érezze, mikor bemutatja választottját gyermekének, éppen ezért az első találkozással fél évet várt. Bereczki azóta feleségül is vette Bata Évát, akivel egy közös kislányt is vállalt, Flórát.

Pólót festettek egymásnak. A párom festett egyet, a gyerekem pedig megcsinálta ugyanazt fordított színekben. Én voltam a postás, úgy, hogy akkor még nem találkoztak. A lányom már látta rajtam, hogy stabillá váltam, megnyugodtam, és ezt érzékelte. Nyilván ez a belső változásom is afelé mutatott, hogy őt válasszam páromul. De már észrevette rajtam, hogy valamiféle megnyugvás ért, és ebből azt az üzenetet vettem ki, hogy szép lassan bemutassam. Én a hat hónapot kivártam

– emlékezett vissza a Kerek egész című dal előadója, hozzátéve, nagyon izgult, mielőtt életének két fontos szereplője, azaz Zorka és Éva először találkozott egymással.

A lányom hihetetlen nagy érzelmi intelligenciával rendelkezik, nagyon sokat is tanulunk tőle Vicával mindketten. Ezt a találkozást is nagyon jól ugrotta meg. Ma már néha jobban is vannak, mint ahogy én ebbe be tudok csatlakozni

– idézte az énekes-színészt a Blikk az ATV-n szerda este 21.30-tól látható A nagy dilemma című műsorból, melyben Kadarkai Endrével beszélgetett. Bata Éva egyébként nem tapasztalatlan e téren:

„Az előző kapcsolatomban is volt két kisgyerek a korábbi kapcsolatból, úgyhogy sokat gyakoroltam. Egyébként Zorkával szoros a viszonyunk. Flórát is rábízom gond nélkül, bár neki most nem ez dolga” – mondta korábban a színésznő a Palikék Világában.