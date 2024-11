November 14-től, azaz mától látható a magyar mozikban a Gladiátor II Paul Mescal főszereplésével. Ridley Scott filmje közel két és fél évtized után kapott folytatást, a nagyszabású londoni premieren tehát nem is olyan meglepő, ha maga III. Károly király is tiszteletét tette. No meg persze az ír színész is (akinek egyébként nemrég Dublinban rendeztek hasonmásversenyt), akit a vörös szőnyegen faggattak arról, eljátszaná-e újra Luciust, ha a rendező korábbi megjegyzéséhez hűen valóban trilógiává bővítené sorozatát.

„Baromira benne lennék. Nem hiszem, hogy újabb 24 évet kell várni. De fogalmam sincs, mikor készülhet el” – kezdte a szerep kedvéért egyébként több kiló izmot is magára szedett Mescal, hozzátéve: hatalmas élmény volt számára az egész munkálat, pláne, hogy olyan színészekkel dolgozhatott együtt, mint Pedro Pascal vagy Connie Nielsen.

„Szemtől szemben állni Denzel Washingtonnal, és vele lenni a forgatási szünetekben olyan dolog, amire büszke leszek, amíg csak élek” – idézte szavait az IGN.