Meglehetősen vegyes a hír fogadtatása a közösségi oldalakon.

Már gőzerővel forog a Wednesday második évada Írországban. A nagy sikerű Netflix-sorozat folytatásáról egyelőre sokat nem lehet tudni, bár Jenna Ortega ezúttal már nemcsak főszereplőként, de producerként is részt vesz a munkálatokban, s mint korábban elárulta, első dolgai között volt felszámolni a korábban megismert szerelmi háromszöget – meg a romantikus szálakat úgy egyáltalán.

Most több szakportál is arról értesült, új arccal bővül a stáb, méghozzá Lady Gaga személyében. Arról még nem érkeztek hírek, mekkora szerepet kapott a sorozatban az énekesnő, ahogy azt is rejtély fedi, milyen karaktert kelt majd életre, de az biztos, két évvel ezelőtt már megjósolta a dolgot: az egyébként Gaga-dallal netes szenzációvá vált Wednesday-tánc hatalmas sikerét követően a popsztár arról írt a Twitteren, hogy nagy rajongó, és bármikor szívesen vendégül látja Addamsék tinédzserét otthonában.

A hír egyébként nem aratott osztatlan sikert az internetezők körében: van, aki üdvözölte a dolgot, és már most Emmy-díjat jósol Gagának, de bőven akadtak, akik a Joker 2. meglehetősen friss és fájdalmas bukását hozták fel.

„Tönkretette a Jokert, és most ezt is?”

„Könyörgöm, ne csináljatok ebből is musicalt! Egyetlen dalt sem kérünk!” – érkeztek a hozzászólások, míg más arra hívta fel a figyelmet, hogy Gaga nem csak Todd Philips filmjében játszott, például az American Horror Storyban is bizonyította már rátermettségét.